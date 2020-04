La donna “sirena” di Apepazza Spring-Summer 2020

In ogni donna è nascosta una sirena, libera, sinuosa, curiosa e intraprendente. E’ la donna Apepazza che emerge super glamour dalla collezione Spring-Summer 2020, un mare di novità capaci di esaudire ogni giorno un desiderio molto speciale.

Ispirata alle trasparenze dell’acqua, alle trame sottili dei coralli che sembrano gioielli, a tesori nascosti, al fluttuare delle meduse e della vegetazione sottomarina, la collezione irretisce per originalità e per la capacità del brand, nato nel 1983, di saper arricchire ogni volta di dettagli ancora più rifiniti, di pellami ancora più pregiati, di note di colore e invenzioni un’infinità di proposte tra fashion e sport, modelli boutique e runnig day by day.

Diamanti e PVC, micro strass e pietre multicolor, maglie metalliche scintillanti brillano nei sandali gioiello, re-interpretando la storica vocazione Apepazza in una chiave del tutto inedita, con tacchi sinuosi anche nelle medie altezze, squadrati o a isola. Sofisticate anche nel quotidiano le strap-net in pelle o i sandali con stampe fiorite, i laminati che riflettono la luce come le onde del mare e le mesh colorate.

Asimmetrie, rouches di seta e tacchi a isola, ancora, per prendere il largo e poi approdare in atmosfere molto chic, proposte eleganti ma confortevoli anche quando il tacco è alto. Innovazione continua e forte impulso anche alle linee più sportive: nuove strutture e fondi light per le sneakers, suole colorate trasparenti effetto rainbow accanto ai modelli iconici con zeppa interna, nuove raised run e sandali, ancora zeppe invisibili interne o multicolori esterne, tocchi iridescenti nei materiali, laminati e dettagli fluo, leggere trasparenze che rendono prezioso e femminile anche il look più easy. Disegnata dalle donne dalla parte delle donne, la nuova collezione Apepazza Spring-Summer 2020 esprime complicità, creatività e libertà: un tuffo dove tutto è possibile, anche ogni giorno, anche “here and now”.

www.apepazza.com