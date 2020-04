Erborian presenta la Skin Therapy al peperoncino rosso

Un sottile mix di tradizioni secolari ed innovazioni coreane è alla base di Erborian, alla continua ricerca di super-ingredienti da utilizzare nei prodotti. La conoscenza approfondita dell’erboristeria asiatica unita ad una visione lungimirante della bellezza, mantiene sempre alta l’efficacia e la tollerabilità dei prodotti, oltre ad infondere una dose corroborante di energia.

Il 2020 sarà un anno piccante per Erborian con la sua nuova linea di prodotti per la cura della pelle Red Pepper. I peperoncini sono per la Corea come le baguettes per la Francia; una sorta di pane quotidiano. Conosciuti per il loro apporto di Vitamina C, E, minerali e carotenoidi che proteggono in modo eccellente le cellule dai radicali liberi, i peperoncini sono degli incredibili stimolatori di luminosità per la pelle.

Naturalmente Erborian riserva solo il meglio per la pelle: un’estrazione speciale che concentra le molecole efficaci e benefiche, eliminando la capsaicina, la parte “piccante” che arricchisce piatti deliziosi ma che non è altrettanto piacevole sulla pelle. Per aiutare a migliorare la luminosità della pelle, Erborian si è concentrato in particolar modo sulla polpa del peperoncino, integrandola negli ingredienti di questa nuova linea composta da: Red Pepper Pulp Radiance Booster Gel Cream, una fresca crema in gel dalla tonalità rosso-arancio che si fonde sulla pelle e funge da “ricarica energizzante” quotidiana. I suoi principi attivi quali Niacinamide, la vitamina del gruppo B, regala alla pelle proprietà illuminanti e idratazione. Non manca l’Acido Ialuronico che dona alla pelle comfort e lucentezza immediati, rimpolpandola e ricaricandola attraverso l’idratazione.

A completare la linea, Red Pepper Paste Mask Transforming Mask per un’esperienza sensoriale incredibile. Questo prodotto è capace di risvegliare tutti i sensi ed è furiosamente rosso come il peperoncino. I suoi principi attivi quali la polpa di peperoncino rosso, estratti di liquirizia ed Enzimi per eliminare le cellule morte, rendono la pelle luminosa e radiosa.

