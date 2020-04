I nuovi gioielli Mikado creati da Tamara Comolli

La collezione Mikado rappresenta la quintessenza dell’infinita passione per le pietre colorate di Tamara Comolli e mette in evidenza l’unicità del DNA della designer. Come sempre, la vivacità dei colori delle gemme si associa magnificamente per creare le Color Stories e dare vita a gioielli che completano le creazioni esistenti come:

La splendida collana Mikado è disponibile in due diverse lunghezze: la collana corta dallo stile Lariat crea un look moderno e dolcemente sofisticato; la collana extra-lunga MIKADO è da menzionare tra gli highlight delle novità di quest’anno. L’incredibile lunghezza di questo sautoir consente il massimo della versatilità nello stile. Si può indossare con un doppio giro intorno al collo per creare una sbalorditiva emozione di pietre, nella contemporanea forma a Y, oppure nello stile lungo per il più classico.

I nuovi braccialetti trendy myMikado con mini pendenti a forma di ghianda, di peridoto, topazio Swiss e tormaline rosa, sono legati con cordini di nylon resistenti all‘acqua e disponibili in colori attuali come turchese, taupe, bianco, rosa e nero. Il dettaglio prezioso della goccia d’oro rende questo bracciale un must have.

Il delizioso bracciale Mikado Charm è ora disponibile nella variante dell’ultima Color Story ‘SKY’, composta di topazi nelle sfumature blu elettrico del topazio Swiss e blu cangiante del topazio London, colori che catturano la sensazione degli sconfinati cieli blu. Cinque iconici pendenti MIKADO Flamenco a forma di ghianda si dondolano sopra un bracciale fatto a mano, d’oro 18 carati, disponibile nei tre colori bianco, rosa e giallo. Questo bracciale si presta ad essere l’unico protagonista del polso o ad essere abbinato ad altri gioielli.

www.tamaracomolli.com