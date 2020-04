Piatti Doccia Grandform: Super Slim, Ardesia Industry e Night

Una vasta scelta di piatti doccia con cui personalizzare il proprio box doccia è la proposta di Grandform. All’interno dell’ampia selezione sono presenti: Super Slim, Ardesia Industry e gli esclusivi piatti doccia Night. Durata, igiene e resistenza sono combinate alle proprietà antisdrucciolo, il tutto per garantire massima affidabilità e praticità d’uso. La versatilità dei materiali consente di realizzare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze estetiche più particolari.

I piatti doccia Night (foto di apertura) sono un vero e proprio elemento d’arredo che rende immediatamente unico l’ambiente bagno in cui sono inseriti. La loro peculiarità è data dalle luci led posizionate lungo il perimetro del piatto che creano un effetto cromatico suggestivo: grazie al telecomando in dotazione è infatti possibile scegliere il colore che si preferisce proiettare nello spazio circostante per iniziare o finire la propria giornata nel migliore dei modi. La gamma di colori, tra cui è possibile scegliere, è infinita e permette di trasformare il proprio bagno in una oasi di relax in cui liberarsi dallo stress della giornata. I piatti doccia Night sono disponibili in finitura Ardesia Matt o Natural Stone Matt ed entrambe nelle seguenti colorazioni: bianco, grigio, antracite, panna e moka.

I piatti doccia Super Slim sono la soluzione ultra sottile per rendere “reale” la zona doccia ideale. Grazie al suo spessore ridotto di soli 1,2 cm garantisce la massima continuità estetica fra pavimento e zona doccia, per un effetto di eleganza e di linearità. Il bordo capiente garantisce la massima tenuta evitando la fuoriuscita dell’acqua anche in caso di installazione a filo pavimento. Super Slim è realizzato con un composito di minerali naturali e resina; la particolare texture antiscivolo conferisce alla superficie del piatto doccia un elegante effetto. È disponibile in due tonalità: bianco e grigio.

I piatti doccia Ardesia Industry si contraddistinguono per una texture estremamente piacevole al tatto. Disponibili solo nella tonalità bianca, sono realizzati in un composto di minerali naturali e resine, mentre la particolarità della texture è ottenuta grazie a una speciale matrice in pietra naturale. Antiscivolo e installabili a filo pavimento o su pavimento, i piatti doccia Ardesia Industry hanno lo scarico posizionato nel centro e una piletta dal disegno non convenzionale la fa da padrone.

www.grandform.it