Atelier Swarovski svela la nuova e preziosa collezione Eyewear 2020

Atelier Swarovski è entusiasta di presentare la sua collezione Eyewear 2020, con modelli ispirati a creatività, maestria artigianale e innovazione, qualità che hanno già determinato il successo delle sue linee di gioielli e di articoli decorativi per la casa. La collezione include nuovi e prestigiosi occhiali da sole e presenta per la prima volta montature da vista.

La collezione Atelier Swarovski Eyewear 2020 è sapientemente realizzata e distribuita da Marcolin Group, una delle aziende leader al mondo nel settore dell’ottica, e presenta montature che celebrano il design all’avanguardia e l’uso innovativo e opulento del cristallo.

Ispirati alle collezioni di gioielli Atelier Swarovski, gli occhiali da sole e le montature da vista sono sapientemente realizzati in Italia, a partire da materiali di primissima qualità. Ciascun modello è decorato con un inserto in scintillante cristallo personalizzato sulla punta dei terminali, una caratteristica esclusiva per la collezione Atelier Swarovski.

www.atelierswarovski.com