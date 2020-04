In cucina con Fantin e un tocco di colore in più

In queste settimane di reclusione forzata, l’hashtag #iorestoacasa vede la cucina come assoluta protagonista di una casa che, da un giorno all’altro, si è convertita in tutto il nostro mondo. Ore, giorni, che possono essere usati in modo diverso e originale riscoprendo il piacere di fare attività in famiglia o in coppia. Dall’ideazione di nuove e particolari ricette fino alla sperimentazione delle potenzialità dei nostri elettrodomestici che spesso fanno più di quanto si crede, oppure approfittando del giardino o della terrazza per un romantico barbecue. Azioni differenti caratterizzate da un forte spirito green, in attesa che la tempesta passi. Fantin presenta idee e consigli per trovare sempre un lato positivo in ogni situazione.

Dare un tocco di colore alla propria cucina in un momento così grigio non solo è possibile ma è consigliabile. Grazie alla Frame Kitchen, il brand italiano Fantin, suggerisce una verniciata di allegria. Unico protagonista il metallo, un mix di bellezza, solidità ed eco-sostenibilità. La Frame Kitchen è proposta a 3 o 2 moduli – larga appena 128 cm – e, dopo il lancio dell’acciaio Vintage dell’anno scorso, ora i top sono proposti anche in acciaio satinato (sempre in partnership con Barazza) e in Fenix NTM. Una palette cromatica sorprendente composta da 46 tonalità, dai neutri ai colori più intensi, accende la collezione permettendo molteplici soluzioni estetiche. Ma non solo, un prodotto a marchio Fantin è un prodotto “per sempre”: l’azienda ha sempre considerato come prioritario l’allungamento del ciclo di vita dei propri prodotti, in modo da ridurre il consumo di materie prime dovuto alla loro sostituzione. Questo continuo impegno è concretizzato anche dall’utilizzo di metallo 100% riciclabile.

