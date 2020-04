La nuova linea corpo di Maria Galland Paris

Maria Galland Paris fa vivere una giornata in spiaggia, grazie alle due edizioni limitate dedicate al corpo. La doccia diventa un delizioso momento di evasione per la mente e per i sensi con Mousse Gommage Exquise in Limited Edition. Un prodotto per il corpo dalla texture ultra-fondente, con una delicata e solare fragranza estiva. Dona morbidezza e protezione alla pelle grazie all’olio di girasole, mentre la salicornia stimola la microcircolazione.

Esfolia delicatamente grazie a particelle esfolianti naturali totalmente biodegradabili. Inoltre, Gel Douche Confort, anch’essso in Limited Edition, è il tonificante essenziale utile per iniziare bene la giornata. La sua texture in gel coccola il corpo, idratando la pelle grazie ad un complesso di 5 vitamine e levigandola grazie a microsfere di vitamina E.

Insomma, uno step indispensabile nella routine di trattamento del corpo, da riscoprire con un nuovo profumo ricco di note verdi, lime, gelsomino, gardenia bianca, violetta, balsamico, muschiato e legnoso.

www.maria-galland.it