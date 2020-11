Defence Skinergy di BioNike

Pubblicità

Lavoro, famiglia, casa, vita sociale: le donne a 40 anni sono attive e dinamiche, sempre pronte a dare il massimo. Ma una vita intensa può essere fonte di stress per l’intero organismo, stress che si riflette anche sulla pelle: i ritmi frenetici influenzano negativamente la produzione di collagene ed elastina, oltre ad aumentare lo stress ossidativo, causando un’importante accelerazione dell’invecchiamento cutaneo. La Ricerca, per fortuna, fa passi da gigante.

Ecco che BioNike, brand leader della dermocosmesi in farmacia, si avvale di un laboratorio interno di Ricerca e Sviluppo per garantire qualità e altissime performance, fornendo risposte efficaci e all’avanguardia, sempre nel rispetto della pelle anche sensibile e presenta DEFENCE SKINERGY. Si tratta di un esclusivo trattamento formulato per riattivare l’energia della pelle delle donne over 40, offrendo una difesa globale dagli effetti dello stress quali invecchiamento precoce, perdita di elasticità e colorito spento.

La Ricerca BioNike ha colto le straordinarie potenzialità dei fitoattivi adattogeni ottenuti da piante e funghi capaci di adattarsi alle condizioni climatiche più estreme: il risultato è l’innovativo Adaptogen Complex, combinazione di estratti adattogeni da funghi – Reishi e Shiitake – che aumentano la resistenza cutanea. Così la pelle ritrova la sua naturale, invincibile energia.

La linea comprende due trattamenti in emulsione formulati per rispondere alle esigenze dei diversi tipi di pelle, normale/mista o secca/molto secca, e un siero da utilizzare in sinergia. I trattamenti in emulsione contengono Adaptogen Complex oltre a Polisaccaride da semi di Cassia e Peptide Rinnovatore, attivi che potenziano l’azione anti-stress.

La Crema Riattivatrice, dalla texture, leggera e sensoriale a rapido assorbimento, ideale anche come base makeup, è studiata per pelle normale/mista e contiene inoltre Acido Ialuronico a basso peso molecolare. Il Balsamo Rinnovatore, arricchito con Acido Ialuronico a basso e alto peso molecolare, ha una texture, ricca e fondente a rapido assorbimento, ideale per pelle secca e molto secca e anch’essa utilizzabile come base makeup; Il siero ultra-concentrato è racchiuso in preziose ampolle monodose contenenti Adaptogen Complex Plus, complesso costituito da estratto di Schisandra, potente adattogeno e da uno speciale oleoattivo (GGP) che ritarda l’invecchiamento cellulare. Le Ampolle Concentrate Riattivatrici sono ideali per riattivare l’energia della pelle e potenziano l’azione adattogena del trattamento in emulsione.

DEFENCE SKINERGY è un ulteriore passo nella direzione dello skincare anti-età di ultima generazione, dopo DEFENCE MY AGE, lanciata nel 2018, specifica per le donne over 50. BioNike si conferma così un punto di riferimento per le donne di ogni età, in grado di rivolgersi ad ogni fase della vita e di proporre per ciascuna prodotti d’eccellenza, garantendo il comfort ottimale della pelle.

www.bionike.it