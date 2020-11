Irina Shayk in Falconeri

Pubblicità

Irina Shayk personifica un ideale di bellezza contemporaneo e senza tempo. Ritratta all’interno di un appartamento dal design moderno e minimal, la modella russa interpreta i nuovi capi della collezione Fall/winter 2020 Falconeri.

La nuova evoluzione del lusso traspare in proposte dell’eleganza concreta ed essenziale, scandite dall’abilità artigianale delle produzioni made in Italy. Irina interpreta l’eleganza, il comfort e la modernità delle maglie in Cashmere Ultralight nei nuovi colori menta, diamante e aviatore. I look sono completati dai pantaloni a palazzo in lana nei toni moka e taupe.

it.falconeri.com