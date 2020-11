Ambrette de Noir, il nuovo profumo di AERIN

Pubblicità

Ecco Ambrette de Noir, l’ultima creazione di AERIN Premier Collection. Questo profumo distintivo e lussuoso di ambra orientale e fiorita è stato realizzato grazie ad un’entusiasmante collaborazione con il maestro profumiere Olivier Cresp, continuando il viaggio olfattivo che Aerin e Olivier hanno iniziato con il primo Premier, Rose de Grasse. Insieme, hanno creato un profumo con l’incantevole potere di evocare un mistero, una storia d’amore, un viaggio dell’immaginazione, ad ogni goccia. Attraverso opulenti strati di fiori ricchi e vellutati associati con muschio sensuale, il profumo evoca raffinatezza, glamour e romanticismo.

L’illuminante prima impressione di Ambrette de Noir si rivela come una sontuosa infusione di petali di rosa raccolti a mano con petali di fresia vellutata. Questa squisita essenza floreale è avvolta dal calore infuocato dell’incenso, per evocare un senso di mistero. Nel cuore, sboccia una varietà di fiori bianchi audaci e femminili tra cui fiori d’arancio, gelsomino e peonia bianca per rivelare l’affascinante firma floreale orientale. Questa miscela enigmatica è infusa con un’esclusiva co-distillazione AERIN di rari semi di Ambrette con il ricco e gourmand Assoluto di Tonka. Questo accordo signature conferisce un tocco sofisticato e lussuoso simile al muschio che, fuso con Vanilla Bourbon e Cedarwood, aggiunge una dimensione straordinariamente seducente e moderna. L’addizione di Ambrox e Benzoino accentua ulteriormente calore e raffinatezza accattivanti per fondere perfettamente ogni elemento lussuoso, per l’esperienza olfattiva più incantevole.

Il design del packaging AERIN Ambrette de Noir trae ispirazione dalle sfarzose carrozze blu, oro e mogano che trasportavano eleganti viaggiatori. Il flacone presenta una tonalità di zaffiro fumé, adornata con un cordino dorato intrecciato. Sormontato dal tappo dorato della Premier Collection, il nome della fragranza è inciso su una placca dorata. L’elegante bottiglia è contenuta in una confezione con rivestimento in tessuto, in una sofisticata tonalità bordeaux, per completare il raffinato fascino della fragranza.

“Per l’ultimo profumo della mia Premier Collection, ho voluto creare qualcosa di veramente eccezionale. Ambrette de Noir è proprio questo: un’eau de parfum elegante e moderna che riconcilia magnificamente il calore accattivante e luminoso dei semi di Ambretta, Tonka e Incenso con un’infusione audace e femminile di fiori bianchi, fresia e rosa.” – Aerin Lauder, fondatore e direttore creativo AERIN.

