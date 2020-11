La Borsa Chanel 19, l’ultima creazione della Maison parigina

Pubblicità

Ecco la nuova CHANEL 19 l’ultima borsa creata dalla Maison parigina. Il numero 19 sta per 2019, anno della sua creazione. Un nome che fa eco alla sua primogenita, la borsa 2.55, creata nel febbraio 1955 da Mademoiselle Chanel.

L’atmosfera è spensierata e divertente in questa campagna luminosa e immaginata da Sofia Coppola in collaborazione con Virginie Viard, Direttore artistico delle collezioni di moda di CHANEL. “Volevo mostrare come Chanel sia così classica da poter lavorare con molte personalità”, ha dichiarato la regista. Steven Meisel ha fotografato le tre attrici di talento scelte per la campagna: Margaret Qualley, recentemente vista nel film C’era una volta … a Hollywood di Quentin Tarantino e nella serie Fosse/Verdon, Taylor Russell, che offre due interpretazioni potenti e sfumate in WAVES di Trey Edward Shults e nella serie Lost in Space, e infine Marine Vacth, che ha recentemente recitato nel film Pinocchio di Matteo Garrone insieme a Roberto Benigni, e interpreterà la protagonista della serie Moloch diretta da Arnaud Malherbe.

“Adoro il modo in cui Steven fotografa le donne e come ha catturato ciascuna delle loro personalità, Margaret è esuberante, Taylor è brillante e piena di energia e Marine è una bellezza francese sfuggente”, confida Sofia Coppola. Gli scatti dai colori vivaci evidenziano l’incredibile libertà offerta dalla borsa CHANEL 19, avvolta in una grande trapuntatura a rombi e impreziosita da una fibbia CC oversize. La sua struttura ultra morbida e altamente pratica, insieme alla sua lunga catena di metallo intrecciata con pelle raddoppiata con una catena a cordolo, ne fanno una compagna di tutti i giorni.

Ciò che emerge da queste immagini è la visione di CHANEL di Virginie Viard. “Ama e rispetta la Maison e la fa andare avanti per la donna di oggi, sulla base di ciò che ha iniziato Gabrielle Chanel e di ciò che ha continuato Karl Lagerfeld” – commenta Sofia Coppola.

