Beko presenta i nuovi purificatori d’aria

Design minimale ed elegante per i nuovi purificatori d’aria Beko, gli alleati ideali per chi desidera migliorare l’aria di casa ed eliminare batteri, acari, muffe e funghi che possono causare allergie e asma.

Dotati delle ultime tecnologie e innovazioni, i purificatori Beko sono costituiti da svariate sezioni di filtraggio, composte da opportuni filtri pensati per i diversi componenti da trattenere, e da un sistema di ventilazione che permette di aspirare l’aria dall’ambiente, filtrarla e rimetterla in circolazione “ripulita” da tutti gli agenti che potrebbero danneggiare la nostra salute.

I 3 filtri presenti all’interno (HEPA 13, Carboni attivo, Pre-Filtro) sono protetti da una struttura facilmente rimovibile e lavabile, formata al 70% da Nylon e 30% da Spandex. La garanzia di un’aria veramente purificata è ulteriormente assicurata dalla presenza dello ionizzatore, elemento indispensabile per ridurre notevolmente polveri e allergeni.

I nuovi purificatori d’aria Beko hanno ottenuto la certificazione Airmid. Airmid Healthgroup è un’organizzazione leader nella ricerca in aerobiologia, con la missione di prevenire i problemi di salute causati dall’esposizione agli inquinanti nell’aria all’interno delle nostre case. Il gruppo è dotato di un laboratorio per test designato per un programma di certificazione, gestito con standard internazionali e dall’ente di certificazione Allergy Standards Limited (ASL).

