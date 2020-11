Marion Cotillard, il nuovo viso della fragranza CHANEL N°5

Pubblicità

CHANEL ha scelto Marion Cotillard come nuovo ambasciatore per la sua iconica fragranza N°5. Questa è la prima volta che l’attrice francese più rispettata di Hollywood presta la sua immagine a un profumo. È stata fedele alla Maison CHANEL dall’inizio della sua carriera, camminando sul tappeto rosso in CHANEL per il film di Jean-Pierre Jeunet A Very Long Engagement nel 2004 e La Vie en rose di Olivier Dahan nel 2008. Marion Cotillard ha commosso il mondo intero con la sua interpretazione di Édith Piaf, vincendo l’Oscar, il César, il Golden Globe e il BAFTA Award per la migliore attrice. Questo riconoscimento internazionale le ha dato l’opportunità di lavorare con i registi più rinomati – come Jacques Audiard, James Gray, Christopher Nolan, Ridley Scott, Steven Soderbergh e Leos Carax. Autentica, impegnata e generosa, Marion Cotillard porta la sua prospettiva unica di film in film, creando un destino eccezionale come donna libera.

La perfetta incarnazione della bellezza naturale francese, Marion Cotillard ha un irresistibile “je ne sais quoi” che è tutto suo. Sta portando la sua eleganza all’immagine dell’iconica fragranza N°5.

Questa nuova campagna rende omaggio alla storia di N°5, pur facendo la scelta unica e radicale di considerare la bellezza come una scommessa di gioia e di uguaglianza. La donna e l’uomo si guidano e si sostengono seducendosi a vicenda in un elegante e capriccioso pas de deux. Più che una digressione onirica, l’unione degli amanti dopo la loro danza celeste incarna un ideale: è fatta per una donna che si sforza di realizzare i suoi sogni. Questo è il potere del N°5 di Chanel.

