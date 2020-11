Everglasses, accessori lifestyle per l’uso quotidiano by Ray-Ban

Pubblicità

Oltre l’iconicità dello stile, impresso nelle nostre menti grazie a star del cinema e icone pop, Ray-Ban ha una grande responsabilità: proteggere gli occhi con le lenti Ray-Ban. Il brand difende la vista dai raggi UV dal 1937. Oggi il Ray-Ban torna a concentrarsi su questo impegno costante con il lancio di una nuova categoria di prodotti: EVERGLASSES, accessori lifestyle per l’uso quotidiano. EVERGLASSES include tre avanzate tecnologie Ray-Ban: le lenti fotocromatiche Evolve, le lenti Clear e il filtro anti luce blu.

Le lenti fotocromatiche Evolve sono sensibili alla luce e si adattano alle variazioni delle condizioni luminose. Grazie al filtro UV400 per una protezione quasi completa dal sole, non hai mai bisogno di toglierli. Le nuove lenti Clear si adattano alla perfezione alle montature Ray-Ban e alle tue esigenze, in un perfetto equilibrio tra protezione, comfort e stile autentico. Le lenti Evolve e Clear sono entrambe disponibili con un filtro anti luce blu, progettato per ridurre i disagi visivi provocati da questo tipo di luce. Perfetti per chi sta sempre davanti a uno schermo, i modelli EVERGLASSES migliorano il comfort visivo nell’utilizzo dei dispositivi digitali filtrando la luce blu.

EVERGLASSES include un’ampia selezione di modelli per ogni individuo e qualsiasi situazione. Aviator, Wayfarer e Square sono disponibili con le lenti fotocromatiche Evolve. Le lenti Clear sono disponibili per Boyfriend, RB4300, RB4068 e Justin. Le lenti fotocromatiche Evolve con filtro anti luce blu sono disponibili per i modelli State Street, Round, Frank, Olympian e Balorama. E le lenti Clear con filtro anti luce blu sono disponibili per Clubmaster, New Wayfarer, Octagon, Hexagonal, Aviator II, Jackie Ohh, Predator 2, Erika e Daddy-O.

Per Ray-Ban, lo stile e la funzionalità saranno sempre inseparabili, nella costante definizione di un’identità in linea con le tendenze contemporanee, rimanendo sempre fedele alla propria iconicità. La nuova categoria EVERGLASSES ribadisce questa verità per le nuove generazioni.

www.ray-ban.com

www.luxottica.com