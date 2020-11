CHANEL presenta SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit

Pubblicità

Il nuovo trattamento per la notte SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit di Chanel, offre il lusso del tempo. Risincronizzando la pelle su un ritmo biologico ottimale, grazie a una gestualità quotidiana, questo trattamento dona alla pelle la capacità di rigenerarsi e di ripararsi, come durante una lunga notte di sonno.

Di notte, quando ci riposiamo, la pelle è meno esposta allo stress, perciò si attiva e si rigenera. Una volta detossificata, la pelle avvia un processo di rinnovamento e una differenziazione rinforzata, per una funzione barriera ottimale al mattino. Questi processi dipendono dallo svolgimento corretto del ciclo circadiano e sono ottimizzati da una lunga notte di sonno. Grazie a un cronopeptide, viene riavviato il ciclo di riparazione. E per aiutare a concentrarsi sulle sue funzioni essenziali, questo trattamento d’eccezione associa per la prima volta un complesso composto da due elisir di fiori fermentati: il fiore dell’arancio, cioè il neroli, coltivato nel sud della Francia e la vaniglia, la Vanilla Planifolia del Madagascar. Con una concentrazione assoluta di polifenoli, gli elisir di fiori assicurano una maggiore protezione antiossidante.

SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit, applicato ogni sera secondo una gestualità specifica, termina una giornata sregolata, per lasciare sulla pelle solo leggerezza e confort. È proprio con questa chiave che sono state studiate la sensorialità e la gestualità di SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit. Entrambe vanno a influire sulla mente e sul benessere. Analogamente agli altri trattamenti della linea SUBLIMAGE, la consistenza straordinaria di SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit esaudisce tutti i desideri delle donne. All’interno di un siero acquoso, le migliaia di micro-gocce d’olio evanescente risvegliano i sensi e avvolgono la pelle in una sensazione di confort inedita. SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit è un vero tesoro di sensorialità che lascia sulla pelle un impalpabile film protettivo, senza però che ne rimangano dei residui sul cuscino.

Cosciente del potere dei gesti del massaggio sulla pelle, la Ricerca CHANEL ha sviluppato due gestualità specifiche, con l’obiettivo di distendere la pelle e la mente, per accompagnare le donne durante il rituale della sera e quello del mattino. Ispirandosi alla fasciaterapia, un’inedita art of touch, sviluppata per i trattamenti CHANEL presso il Ritz, queste due gestualità offrono ulteriore supporto ai benefici di SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit. Tre minuti al mattino e dieci minuti alla sera. Grazie a una successione di lenti gesti distensivi, di movimenti leviganti e di momenti di pausa, il gesto “Fascia” libera immediatamente dalle tensioni. Agendo direttamente sul metabolismo cellulare, drena e offre una maggiore ossigenazione ai tessuti. Il risultato è immediatamente visibile e si sente. Il viso appare rimpolpato e levigato.

SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit è in grado di offrire alle donne un sonno più efficace, oltre a contribuire a un addormentamento più rapido. Inoltre, al mattino, la routine risveglia contemporaneamente il corpo e la mente. Adottare una routine di trattamento regolare prima di andare a dormire ed eseguire una gestualità rilassante è il modo migliore per prepararsi a una notte di sonno. Al mattino, le donne avvertono la sensazione di avere una pelle più riposata e tratti più levigati.

IL RITUALE SUBLIMAGE

1. Detergere la pelle con SUBLIMAGE La Collection de Démaquillage.

2. Preparare la pelle con SUBLIMAGE La Lotion Suprême.

3. Risincronizzare la pelle con il suo ritmo essenziale grazie a SUBLIMAGE L’Extrait de Nuit.

4. Ridensificare con SUBLIMAGE L’Essence Fondamentale.

5. Rigenerare e proteggere con SUBLIMAGE L’Extrait de Crème o SUBLIMAGE La Crème.

www.chanel.com