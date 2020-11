Un seggiolone di design da Carl Hansen & Son

Pubblicità

Nanna Ditzel è stata una delle prime designer a riflettere seriamente sulle esigenze dei bambini. Questo portò alla creazione del suo iconico seggiolone nel 1954, in collaborazione con suo marito, il designer di mobili Jørgen Ditzel. Carl Hansen & Son sta reintroducendo questo elegante e funzionale prodotto che si fonde perfettamente con gli altri mobili di design in casa.

Quando Nanna e Jørgen Ditzel avevano bisogno di un mobile pratico ed estetico per le loro figlie, progettarono il Seggiolone ND54.

Il seggiolone è considerato una delle opere più importanti tra i mobili per bambini, non da ultimo perché il suo design rispetta le esigenze dei più piccoli, pur essendo un elemento che si accompagna perfettamente agli altri arredi della sala da pranzo. L’elegante seggiolone dei Ditzel è semplicemente l’incarnazione di una tradizione di design danese dove la funzionalità e l’estetica sono ugualmente importanti.

Realizzato in faggio, è composto da quattro gambe angolate assemblate con supporti trasversali, un sedile piatto e uno schienale curvo che sostiene il corpo e garantisce libertà di movimento. Ha un poggiapiedi regolabile con tre posizioni a scelta e un cinturino di sicurezza staccabile in pelle curva che può essere rimosso quando il bambino è più grande e non ne ha più bisogno – un dettaglio importante che significa che il seggiolone può essere usato fino ai 4-5 anni di età. Per i bambini molto piccoli, è possibile acquistare un inserto riduttore per ottimizzare il comfort e la sicurezza.

Carl Hansen & Son ha scelto di consegnare il seggiolone con alcune piastre in acciaio inox che possono essere incise con i nomi dei bambini che lo useranno. In questo modo il seggiolone diventerà parte della storia familiare e grazie al suo design potrà essere tramandato di generazione in generazione.

