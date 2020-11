Cinelli Piume e Piumini, una scelta etica e sostenibile

Pubblicità

Il piumino è un vero e proprio alleato contro il freddo. Soffice, caldo, leggero e traspirante, accompagna il nostro sonno per tutta la stagione autunno/inverno. Cinelli Piume e Piumini, realtà toscana famosa per la maestria nella lavorazione della piuma, propone a catalogo numerosi piumini da scegliere in base alle proprie esigenze e che rispondono tutti a severi requisiti di qualità, dalla selezione delle materie prime, fino al confezionamento. Tra i pumini top di gamma di Cinelli Piume e Piumini c’è il modello Montecatini disponibile in quattro tipologie termiche, da scegliere sulla base di due elementi: la stagione e la temperatura della propria camera da letto.

Il piumino Montecatini di Cinelli Piume e Piumini ha un rivestimento in 100% Cotone Raso con un’imbottitura in 100% piumino d’oca bianca ungherese. E’ disponibile in tre diverse dimensioni standard e su richiesta può essere realizzato su misura. Come per tutti i prodotti Cineli Piume e Piumini anche Montecatini possiede la label NOMITE® che ne attesta l’utilizzo per le persone che soffrono di allergie alle polveri domestiche. Non solo qualità ma anche etica e responsabilità. Acquistare un piumino Cinelli Piume e Piumini è infatti una scelta consapevole verso un prodotto garantito da numerose certificazioni.

Da sempre Cinelli Piume e Piumini si avvale di certificazioni come la DOWNPASS che promuove la corretta tutela degli animali e l’approvvigionamento responsabile di piume e piumini e RDS che certifica la provenienza della materia prima per quanto concerne rispetto e tutela degli animali che sono allevati in salute nel loro ambiente naturale.

L’azienda ha inoltre appena ricevuto un’altra importante certificazione internazionale: GRS (Global Recycled Standard) che attesta come le piume, i piumini e i tessuti dell’azienda siano ottenuti da materiali da riciclo nel rispetto e tutela dell’ambiente. Un modello di produzione sostenibile e responsabile che permette di ridurre i consumi di risorse garantendo sempre un’altissima qualità. L’azienda inoltre fa parte da anni di EDFA un’associazione internazionale che raggruppa i principali produttori di articoli in piuma nel mondo.

Cinelli Piume e Piumini gioca inoltre a carte scoperte e lo fa attraverso un’etichettatura chiara e trasparente contenente ogni tipo di informazione come la provenienza della piuma, l’indicazione della specie animale e il valore del filling power, ovvero il rapporto volume/peso dell’imbottitura da cui si deduce la qualità del prodotto.

www.cinellipiumini.com