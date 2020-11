Émulsion Écologique di Sisley-Paris

Pubblicità

Per il terzo anno consecutivo Sisley-Paris dedica un’edizione limitata a Émulsion Écologique, decorata in maniera incantevole dalla pittrice polacca Elzbieta Radziwill. L’artista evoca la natura, un tema importante del suo universo artistico e della sua attività pittorica.

Il flacone di vetro e la sua confezione sono ornati da arbusti e foglie eterei dal colore dorato e rosso scarlatto.

Émulsion Écologique è un trattamento completo che rivitalizza e idrata ogni giorno la pelle. La sua formula, immutata dalla sua creazione (1980), deriva dall’esperienza della Ricerca Sisley nella fito-cosmetologia. Il suo segreto: un complesso esclusivo di estratti vegetali naturali tra cui Centella Asiatica, Ginseng, Rosmarino, Luppolo ed Equiseto che consente alla pelle, giorno dopo giorno, di mantenere il suo equilibrio e ricostruire le proprie difese naturali.

La pelle è idratata, nutrita, rivitalizzata, per proteggersi dalle aggressioni esterne come l’inquinamento e il fumo. La sua texture leggera, fluida e impercettibile è adatta a tutti i tipi di pelle. Il suo profumo di piante è una gioia quotidiana. Come trattamento unico, come base prima di una crema o come dopobarba per le sue proprietà lenitive, Émulsion Écologique conquista le donne e gli uomini.

