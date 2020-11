Nuova stila 2000, la cabina doccia ‘passepartout’

Pubblicità

Purezza delle linee, design intelligente e una straordinaria versatilità per stila 2000, la linea di cabine doccia duka, estendibile e componibile, tradizionalmente inserita tra le proposte con telaio (collezione Quadra), pensata per collocarsi con discrezione ed eleganza in qualsiasi spazio bagno, adattandosi perfettamente allo stile e alle dimensioni che lo caratterizzano.

stila 2000 offre, infatti, tutte le misure standard (ad angolo, in nicchia, a tre lati o a quarto tondo) e quelle speciali, su misura, per soddisfare le più sofisticate esigenze o le complesse configurazioni che spesso caratterizzano i bagni contemporanei, sia di ambienti residenziali sia contract. Porte a battente, scorrevoli, a soffietto e a doppio battente, sistemi di chiusura silenziosi, meccanismi per un semplice sganciamento delle antine, profili magnetici e profili cerniera con meccanismo sali/scendi, maniglie ergonomiche integrate nel profilo sono i dettagli che, da sempre, assicurano comfort e un montaggio veloce e sicuro di stila 2000.

duka, forte della sua esperienza progettuale e della costante attenzione alle evoluzioni del mercato e alle esigenze del consumatore, rinnova e rende la proposta stila 2000 ancora più completa, creando una soluzione dal design eccezionalmente essenziale e dalla maggiore funzionalità. La nuova versione di stila 2000 si presenta ora priva del profilo inferiore, caratteristica che consente un accesso semplificato in quanto privo di barriere, e una più facile pulizia grazie al miglioramento del sistema di sganciamento dell’anta.

Sempre realizzata in vetro temperato di sicurezza da 6 mm, stila 2000 è disponibile con profili in alluminio opaco o lucido e cristallo in finitura trasparente, Cincillà, nebula o serigrafia satinata centrale. In un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità, sicurezza e benessere, la linea di cabine doccia stila 2000 è la soluzione duka che meglio risponde alla esigenza di avere un prodotto bello e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

