Il rituale di profumazione completo N°5 da Chanel

Pubblicità

CHANEL ha declinato la fragranza astratta di N°5 in cinque nuove consistenze: 5 Essenziali per il corpo e per il bagno, per un rituale di profumazione N°5 completo. Cinque modi di indossare la fragranza e intensificarne il ricordo, cinque gesti per lasciare il segno, cinque occasioni per ricordare che ogni dettaglio capace di trasformare l’ordinario è un bene necessario. Chanel N°5 Eau de Parfum, un profumo mitico e intramontabile, un bouquet fiorito aldeidato sublimato in un flacone iconico dalle linee minimaliste. In occasione delle feste di fine anno, si veste di un abito esclusivo in edizione limitata.

Essenziale N°1 – Il gel doccia N°5, con la sua consistenza cremosa e una soffice nuvola di schiuma, profuma il corpo in tutta leggerezza e lascia la pelle morbida e setosa, per un momento di benessere. Il suo flacone trasparente è dotato del sistema di apertura a capsula Twist and Slide, meccanismo esclusivo CHANEL che permette di prelevare il prodotto con facilità.

Essenziale N°2 – L’Emulsione per il corpo è ideale per un’idratazione istantanea ogni giorno. L’emulsione per il corpo N°5 si applica sulla pelle con un gesto generoso e con facilità, grazie alla capsula Twist and Slide. La sua formula, arricchita con un principio attivo di rosa e gelsomino, lascia sulla pelle un delicato velo idratante per 8 ore.

Essenziale N°3 – La crema per il corpo N°5 invita a un voluttuoso momento di idratazione intensa. La sua consistenza ricca e sensuale avvolge la pelle in una sensazione di morbidezza lasciandola idratata per 8 ore. In un flacone di vetro finemente smerigliato, la crema per il corpo N°5, arricchita con un principio attivo di rosa e di gelsomino, ravviva con delicatezza la profumazione della fragranza.

Essenziale N°4 – Il Deodorante N°5 regala un velo di freschezza immediata per un benessere prolungato e una pelle delicatamente profumata. Racchiuso in un flacone opaco, questo gesto di confort è formulato per accompagnare alla perfezione il bouquet fiorito di N°5, dalle note fresche e delicate.

Essenziale N°5 – Il profumo per capelli è il tocco finale di seduzione, per diffondere la delicata fragranza di N°5 anche sui capelli. Racchiuso in un flacone trasparente smerigliato, dona morbidezza e lucentezza ai capelli grazie alla sua formula arricchita con un nuovo principio attivo di rosa e gelsomino.

www.chanel.com