Le calzature BePositive F/W 2020

Da tempo ormai non esiste outfit e occasione che non preveda un paio di sneakers: tutti lo sanno e in molti le indossano. Non tutti sanno però che la “rivoluzione sneakers” è nata trent’anni fa grazie alla creatività del designer Ubaldo Malvestiti, che per primo ha sdoganato la scarpa sportiva abbinata all’abito elegante. Ed è stato proprio Malvestiti a creare BePositive, brand di sneakers dall’animo unconventional, nato per sperimentare.

Il brand, oggi di proprietà di Febos, continua il suo percorso di trasgressione alle regole stilistiche convenzionali e stupisce ancora una volta con la collezione Autunno/Inverno 2020 e la sua capsule collection di punta d’ispirazione punk.

Una nuova contaminazione, un’inedita rivisitazione dei canoni classici e stereotipati dove dettagli e influenze interagiscono per creare uno stile unico. Protagonista della capsule è, infatti, la linea Kawa con l’anfibio a derby lungo e scarpa bassa derby classico con un fondo assolutamente nuovo e sperimentale che richiama mondi diversi: un mix di elementi che evocano la montagna, il fascino del Giappone, le atmosfere dei pub inglesi di fine anni ‘70. Due strutture unisex in pelle effetto abrasivato, suola full black dai volumi oversize e taglio squadrato, anelli, borchie e passalacci eccentrici. In sintonia con la nuova linea, anche l’iconico Cyber Plus e il modello a cassetta Dusty vengono interpretati in chiave punk nella scelta dei materiali: cavallino nero, pelle con lamina di carta stagnola argento, dettagli in lana tartan e accessori metallici.

La nuova collezione BePositive F/W 2020 è una capsule eccentrica dal carattere deciso per stimolare l’attenzione e la voglia di reagire e vivere con passo comunque sicuro il prossimo autunno/inverno.

bepositive.it