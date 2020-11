La Limited Edition Eau du Soir di Sisley-Paris

Pubblicità

Eau du Soir, la fragranza signature di Sisley, torna quest’anno in una nuova Edizione Limitata infusa di delicatezza e poesia. Questa versione magica e onirica, creata in collaborazione con l’artista newyorkese ma nata a Parigi Sydney Albertini, ci trasporta nel cuore di un cielo fantastico dove il blu celeste si unisce al rosa candido. Le opere di Sydney Albertini sono “una rappresentazione mentale che prende vita attraverso la creazione di un cielo”. Tra le sue opere, Isabelle e Christine d’Ornano (anima e cuore di Sisley), hanno scelto un cielo profondo e colorato per rivestire l’emblematico flacone di Eau du Soir.

La Maison firma così una nuova creazione unica ed effimera con i luminosi riflessi del cielo per rendere omaggio alle note chyprée fiorite che hanno reso famosa Eau du Soir.

