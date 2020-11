Cucina loft in rovere selvatico da TEAM 7

Pubblicità

Luogo di lavoro e di ritrovo conviviale per eccellenza, la cucina è una delle stanze più utilizzate e frequentate di tutta la casa. Al suo interno, accessori e organizzazione degli spazi contribuiscono in maniera fondamentale a creare un ambiente ordinato, pratico e facile da pulire.

Con i suoi oltre 60 anni di esperienza nella produzione di mobili e complementi d’arredo in legno naturale, TEAM 7 propone una vasta gamma di cucine di design, progettate e realizzate su misura in ogni singolo dettaglio. Tra le varie opzioni di progettazione, grande attenzione è dedicata alle soluzioni per organizzare e contenere stoviglie, alimenti e oggetti. Tra elementi a giorno, ripiani estraibili e inserti personalizzati, la cucina TEAM 7 è un concentrato di ergonomia e funzionalità. Uno spazio perfettamente organizzato che consente di avere ingredienti e utensili sempre a portata di mano, lasciando spazio al solo piacere di cucinare.

www.team7.it