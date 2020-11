Jo Malone London presenta la nuova collezione di candele

Pubblicità

Un nuova selezione di profumi per la casa ideati appositamente da Jo Malone London hanno creato la collezione di candele Townhouse. La collezione si ispira a scene profumate e a momenti celebrati all’interno di una residenza londinese; dalle tentazioni appena sfornate nel salotto alle storie colorate tra le vigne nella garden room. Sei candele compongono la collezione, catturando ognuna l’atmosfera unica di una particolare stanza o di un momento all’interno della casa.

La collezione è così composta:

WILD BERRY & BRAMBLE una fragranza esclusiva per la casa ideale per ogni ora della giornata

PASTEL MACAROONS durante il tè pomeridiano regala il gusto della tentazione…golosa

GREEN TOMATO VINE per la Garden Room, un posto dove soffermarsi

GLOWING EMBERS per una serata accogliente dove liberare la propria immaginazione

LILAC LAVENDER & LOVAGE per una domenica piovosa e rilassante tra il comfort di lenzuola bianche e pulite

FRESH FIG & CASSIS ricorda la nostalgia di fine estate, di una mattinata illuminata dai raggi solari

Una collezione di candele realizzata con cura in materiale ceramico di alta qualità. I design fanno riferimento ai dettagli più fini dell’architettura georgiana, da cornicioni e colonne a mantelli e caminetti. Ogni candela è rifinita in ceramica non smaltata, come un cenno alle trame decadenti viste nelle case più lussuose del 1700.

www.jomalone.eu