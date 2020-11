Sedia Ridley da Bentley Home

Pubblicità

Le curve eleganti della sedia Ridley by Bentley Home sono enfatizzate dal taglio smussato del telaio rivestito in essenza. Il codice distintivo della collezione, qui nella versione Smoked Liquidambar, viene così raccontato nella sua forma più iconica.

Il design minimale e lussuoso della seduta in tessuto, disponibile anche in pelle, esibisce il rivestimento della scocca con finitura lucida spazzolata, disponibile anche in Warm Grey Fiddleback Sycamore, Toffee Brown Smoked Larch o in radica.

www.luxurylivinggroup.com