Nuovi segnatempo 60° anniversario di Grand Seiko

In occasione del 60° anniversario di Grand Seiko, la bellezza naturale del paesaggio che circonda lo studio orologiero Shizukuishi, il luogo dove vengono realizzati gli orologi meccanici Grand Seiko, viene celebrata con un nuovo segnatempo dalla cassa in platino e un quadrante inciso a mano con i simboli della leggenda da cui ha preso il nome questa regione. Con il Calibro 9S64 ad avvolgimento manuale, questa creazione segna un nuovo inizio per la collezione Elegance e rappresenta la vitalità del nuovo ciclo di Grand Seiko.

Ogni aspetto della creazione di questo orologio è il frutto di una cura meticolosa, ma l’incisione, in particolare, è un’opera d’arte, l’attestato di un lavoro realizzato con amore. Il maestro incisore Kiyoshi Terui e il suo piccolo team incidono a mano tutti gli elementi del quadrante, dalle lancette agli indici, al nome Grand Seiko e alla stella posizionata a ore 6. Ogni passaggio della lama deve essere preciso, un compito che è ancora più delicato con questo orologio, poiché entrambe le piastre su cui sono incisi gli indici e la minuteria sono ricurve. Le lancette sono caratterizzate da un decoro che richiama le gocce d’acqua su tutta la loro lunghezza e gli indici delle ore presentano il motivo dell’acqua che schizza sulla roccia. Questo orologio esclusivo, realizzato in edizione limitata di 20 esemplari sarà disponibile esclusivamente nelle Boutique Grand Seiko.

La bellezza naturale del paesaggio dello Shizukuishi ispira la creazione di un secondo orologio con avvolgimento manuale, anch’esso con incisione sul quadrante. Questo secondo orologio ispirato allo studio orologiero Shizukuishi monta lo stesso calibro ad avvolgimento manuale 9S64, la cassa è in oro rosa e il quadrante presenta un motivo intricato e allo stesso tempo ben definito, che si può ottenere solo con un’incisione eseguita con una macchina ad alta precisione. Il motivo del quadrante porta l’immaginazione nella foresta di betulle dorate che si trova nelle vicinanze dello studio dove è stato realizzato l’orologio. A seconda di come cambia l’angolo di visualizzazione, il quadrante risplende di verde e bianco, proprio come fanno gli alberi quando la luce del sole estivo raggiunge le foglie e la corteccia bianca della betulla, e illumina di colore il terreno della foresta. La sensazione morbida, naturale dell’orologio è completata dal profilo sottile della cassa e dal quadrante ricurvo, i cui contorni sono seguiti in modo preciso dalle lancette sagomate a mano.

Il segnatempo è prodotto in edizione limitata di soli 120 esemplari e sarà disponibile per l’autunno 2020 presso le Boutique e i Salon Grand Seiko di tutto il mondo.

www.grand-seiko.com/it