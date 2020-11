Combattere l’acne da mascherina con FOREO ESPADA

Pubblicità

Dotato di puntatore laser di precisione e impulsi T-Soni, FOREO ESPADA agisce su brufoli, punti neri e pori ostruiti in un batter d’occhio. Quando i batteri e le cellule di pelle morta trattengono un eccesso di sebo nei pori, la pelle diventa rossa e infiammata, causando imbarazzanti sfoghi. Coprirli non sempre funziona e altri trattamenti potrebbero provocare effetti collaterali indesiderati. Il trattamento con luce blu di ESPADA, elimina i brufoli prima che abbiano occasione di manifestarsi in superficie. Una vera e propria terapia per la cura dell’acne, sfrutta la luce BLU che agisce proiettando luce LED nei pori, attaccando i batteri che causano la comparsa delle imperfezioni. Gli inimitabili impulsi T-Sonic™ dei dispositivi FOREO, diffondono le onde di luce blu in profondità, per un effetto amplificato.

ESPADA è il trattamento per contrastare l’acne con luce blu e puntatore laser che, in combinazione con gli impulsi T-Sonic™, è in grado di eliminare le imperfezioni una volta per tutte. Testato clinicamente per trattare e curare la pelle soggetta ad acne, ESPADA aiuta a sbarazzarsi dei brufoli in maniera semplice, veloce ed efficace. Ogni ESPADA è impermeabile al 100% ed offre 100 utilizzi con una sola ricarica.

