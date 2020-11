Apre la prima boutique Tudor in Italia

Pubblicità

In un anno particolare e complesso come il 2020, Hausmann & Co. e Tudor annunciano la prossima apertura a Roma della prima Boutique Tudor in Italia. Questo spazio sarà ospitato all’interno di uno storico palazzo nell’esclusiva cornice di Via Condotti, cuore dello shopping di prestigio della Capitale. Segnale importante per l’economia del settore e non solo, questa prestigiosa apertura rafforzerà ancora di più la storica collaborazione tra Hausmann & Co. e Tudor, già presente nel Multibrand Store in via del Babuino 63.

Sono trascorsi oltre sette decenni da quando Hans Wilsdorf ha fondato la società Montres Tudor. Lo spirito visionario del fondatore è sempre presente nell’espressione della Marca, sia a livello di design che di immagine. Satellite autonomo e prestigioso della galassia Rolex, il cui nome è garanzia della qualità estrema di questa Maison, Tudor è da tempo apprezzata dal grande pubblico che premia la sua offerta qualificata di modelli e materiali. Uno degli elementi chiave del successo del Marchio Tudor è proprio la coerenza con il passato, ma allo stesso tempo l’aggiornamento continuo per stare al passo con i tempi. Ed è proprio quello che è stato fatto negli ultimi anni con l’aggiunta di modelli estremamente contemporanei, moderni e in linea con i gusti anche delle nuove generazioni.

Tutti gli orologi Tudor sono equipaggiati da un movimento meccanico a carica automatica e sono disponibili con una ricca scelta di quadranti. Molte le linee: dai più eleganti Glamour ai grintosi modelli Fastrider, ai professionali Pelagos per gli appassionati degli abissi, fino agli Heritage, orologi ‘tributo’ alla storia della Casa per arrivare alla Collezione Royal, il cui lancio avviene proprio in questi giorni.

Ogni orologio Tudor viene sottoposto a una serie di rigorosi test per garantirne la precisione e l’affidabilità. Grazie ai criteri di qualità sempre più severi adottati dal Marchio, tutti i segnatempo a partire dal 1° gennaio 2020 sono accompagnati da una garanzia internazionale di cinque anni: un nuovo standard in orologeria. La filosofia del Marchio può essere ancora oggi riassunta con le parole del suo fondatore Hans Wilsdorf: “produrre i migliori orologi possibili, realizzando segnatempo dall’eccellente qualità, il design contemporaneo al miglior prezzo possibile”.

www.tudorwatch.com