Il carattere del legno nella collezione Iride di FerreroLegno

Ricerca progettuale, alta qualità, design, innovazione nelle finiture e una spiccata green attitude sono i valori su cui ruota la ricerca di confort e di stile di FerreroLegno. Ispirandosi agli attuali orientamenti del lifestyle, l’Azienda ha messo a punto una nuova e rivoluzionaria finitura dal bassissimo impatto ambientale e dall’altissimo impatto visivo: si tratta di Iride, declinata in 9 tonalità in linea con gli ultimi trend dell’abitare contemporaneo che contribuiscono all’unicità di un ambiente coniugando performance ed estetica.

Iride esalta la venatura del frassino spazzolato e regala un sofisticato effetto ultraopaco (opacità inferiore ai 5 gloss), totalmente antiriflesso, morbido al tatto e anti-impronta. Dal punto di vista funzionale vanta altri due plus importanti: un’elevata resistenza al graffio, alle macchie di caffè e ai liquidi freddi e la resilienza, ovvero la possibilità di intervenire su graffi superficiali con il calore ripristinandone la superficie. Questa innovativa finitura si contraddistingue anche per una forte componente ecosostenibile che si esprime nell’utilizzo di vernici BIO a base d’acqua, formulate con materie prime rinnovabili atossiche ed ecologiche, con un ridottissimo contenuto di VOC (composti organici volatili), nell’assenza di formaldeide e attraverso un ciclo di produzione che riduce drasticamente le emissioni di CO₂.

Nove le nuance dalla distintiva personalità che spaziano dai delicati Cipria, Duna, Corda e Bianco alle tonalità più intense e decise come Ebano, Foresta, Bruciato, Palude e Mare. Concept cromatici protagonisti di soluzioni e progetti per l’abitare che acquistano una nuova forza espressiva all’insegna del pieno rispetto dell’ecosistema e dell’economia circolare, per vivere gli spazi in maniera più consapevole. Estetica, prestazioni e eco-sostenibilità sono il leit motiv di Iride, che assicura un raffinato risultato unitamente ad alte performance nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone. Tema molto caro a FerreroLegno, primo produttore di porte ad aver scelto in esclusiva le vernici bio all’acqua.

www.ferrerolegno.com/it