Ultra-Rich Natural Skincare di Acca Kappa

È arrivato l’autunno, le temperature si abbassano e la pelle del viso lancia un SOS. Parole d’ordine quindi è detergere, idratare e nutrire con prodotti specifici che sappiano coniugare delicatezza ed efficacia. Per questo Acca Kappa, marchio d’eccellenza nello sviluppo di prodotti per la cura e il benessere della persona, ha creato la nuova linea Ultra-Rich Natural Skincare, un trattamento completo per donare alla pelle idratazione, luminosità e elasticità. Questo rituale di bellezza si compone di tre prodotti: Mousse Crema Vellutata, Olio Gel Viso e Crema Viso Quotidiana, che lavorano in sinergia grazie all’azione di ingredienti di alta qualità di origine esclusivamente naturale.

La Mousse Crema Vellutata è il trattamento quotidiano per un ottimale effetto detergente e tonificante. I tensioattivi ultra-delicati di origine naturale rimuovono efficacemente le impurità e i residui di make-up lasciando intatto l’equilibrio idrolipidico della pelle. La formulazione, arricchita con acqua biologica di Malva, sposa all’azione detergente della mousse importanti proprietà tonificanti e idratanti: la pelle risulta straordinariamente vellutata e luminosa, pronta ad accogliere i benefici dei trattamenti successivi.

L’Olio Gel Viso è l’ideale per un trattamento nutriente e elasticizzante: un concentrato di bellezza innovativo, composto da una miscela di 8 oli vegetali biologici tra cui – mandorla, oliva, sesamo, argan, jojoba – e gelificati in modo naturale. La ricca composizione di lipidi contenuti negli oli, simile a quella dell’epidermide, si integra nella barriera cutanea e rinforza la sua integrità, conferendo elasticità e compattezza alla pelle. La presenza dei gelificanti naturali rende l’assorbimento degli oli rapido, donando un tocco setoso e vellutato. L’Olio Gel Viso può essere usato come trattamento nutriente giorno & notte in combinazione alla Crema Viso Quotidiana per rinforzarne i benefici, utilizzo particolarmente indicato per un trattamento intensivo nel caso di pelli mature e/o secche, oppure come Maschera ultra-nutriente da impiegare 1-2 volte alla settimana lasciando agire il prodotto per 3-5 minuti.

La Crema Viso Quotidiana è un trattamento ricco di sostanze altamente innovative, che dona alla pelle luminosità, tono e idratazione. In particolare, l’estratto di Verbasco è il primo ingrediente biologico a basarsi sul rivoluzionario concetto di luminescenza: il fito-complesso è in grado di assorbire l’energia dei raggi UV e trasformarla in una fonte di luce che dona luminosità alla pelle. La formula dalla texture vellutata, adatta anche come base trucco, si assorbe facilmente, contribuendo visibilmente al benessere della pelle.

Ultra-Rich Natural Skincare è una linea 100% Certificata NATRUE, ente internazionale che assicura un attento controllo di tutte le materie prime, dall’origine ai metodi di lavorazione, per garantire formulazioni esclusivamente naturali con standard di sicurezza elevati e ridotto impatto ambientale. I prodotti sono formulati senza oli minerali, siliconi, parabeni, PEG e OGM, vengono impiegate profumazioni delicate e 100% naturali per ridurre al minimo incompatibilità o intolleranze cutanee. Anche il rispetto dell’ambiente, che da sempre fa parte della filosofia green Acca Kappa, è assicurato dal packaging in carta ecologica da residui organici d’uva.

