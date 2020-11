Design in cucina con R1 di Rastelli

Pubblicità

Grande classico per il mondo della moda, il nero è ormai un colore di riferimento anche per il mondo del design. Elegante e senza tempo, sposa ogni stile e le più varie cromie donando un tocco contemporaneo a qualsiasi ambiente. Anche la cucina, considerata spesso come luogo familiare e caloroso, assume con il nero un carattere al tempo stesso sobrio, deciso e originale. Con R1, Rastelli propone un modello molto articolato, ricco di finiture e di soluzioni progettuali. I toni scuri talvolta suggeriscono essenzialità e rigore, ma sorprendono anche per la grande resa estetica che possono conferire ad una composizione dalle dimensioni contenute. Così, tra le tante possibilità, non poteva mancare una proposta capace di rendere la cucina non solo un luogo della casa, ma una vera e propria dichiarazione di stile.

Ne è un esempio la composizione con unità a parete che si snoda lungo sei moduli con ante in finitura metallo liquido piombo; queste, completamente lisce e con apertura con gola, si caratterizzano per la particolarità del colore, ricco e pieno, e creano un sottile gioco di contrasti con le ante dei pensili, in vetro tessuto scuro e telaio in alluminio nero. Ad arricchire le linee minimal delle basi, ecco i moduli a giorno e gli accessori in acciaio, che insieme al top, agli zoccoli e ai laterali dei moduli illuminano tutta la composizione. Oltre a dare un tocco professionale, quasi industriale, il canale attrezzabile sul piano di lavoro e la barra a parete sono anche pratiche soluzioni per far posto a utensili, strumenti ed ingredienti da avere sempre a portata di mano.

Completano la cucina la libreria Watch-it, un elemento modulare in alluminio nero ideale per separare gli ambienti con discrezione e leggerezza, e la colonna con ante a scomparsa in rovere termotrattato, perfetta per celare elettrodomestici e ricavare uno spazio per la dispensa. Così, con la scelta di una finitura insolita come il metallo liquido piombo e i toni scuri del legno, Rastelli dimostra come il valore estetico possa restare protagonista in cucina anche quando si prediligono composizioni piccole e funzionali, capaci di esprimere grande carattere grazie a semplici ma preziosi dettagli.