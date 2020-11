Il Rossetto Liquido Matt Pro Ink by CATRICE, a prova di mascherina

Pubblicità

Il Rossetto Liquido CATRICE Matt Pro Ink non solo è perfetto per le video chiamate, video lezioni o le giornate di lavoro da casa (un tocco di colore mentre si lavora da casa fa sempre bene!), ma resiste anche sotto la mascherina. Il Matt Pro Ink Rossetto Liquido non solo è mask-proof, ma è arricchito anche con burro di moringa. La sua texture liquida risulta leggera e piacevole sulle labbra e si asciuga rapidamente lasciando un finish matte e levigato.

È disponibile in 10 colorazioni, dai toni più nude ai rossi intensi, inoltre è 100% vegan, ovvero privo di ingredienti di origine animale. Basta applicare il prodotto e lasciarlo asciugare per qualche secondo per poi poter indossare la mascherina. Matt Pro Ink ha una formula non-transfer e dura fino a 12 ore. Per l’occasione, CATRICE ha deciso di collaborare con KPRO SPORTS, il brand che produce abbigliamento tecnico sportivo Made in Italy, realizzando una fantastica mascherina che verrà utilizzata per sfidare un gruppo di influencer e per attività esclusive. La mascherina è regolabile, lavabile e riutilizzabile, proprio per proteggere non solo noi stessi, ma anche l’ambiente.

catrice.eu