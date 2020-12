Regalare la qualità dei portabiti Toscanini

Pubblicità

Per il Natale 2020 TOSCANINI lancia due nuove linee di portabiti: la collezione in rovere Light Design e quella in plexiglas Stella. Accanto alle proposte per gli adulti, l’azienda presenta anche simpatici portabiti per i più piccoli con decoro Pinocchio. A Natale le soluzioni TOSCANINI rappresentano un suggerimento perfetto per grandi e piccini alla portata di tutti. I portabiti possono essere personalizzati con le iniziali della persona scegliendo tra due caratteri e spediti direttamente al destinatario: un servizio impeccabile così come la confezione curata nel dettaglio che dona un valore aggiunto al regalo stesso.

Light Design

I portabiti della collezione Light Design, realizzati in legno di rovere trattato a cera con dettagli metallici bronzati, sono caratterizzati da linee essenziali e leggere, un gioco di spessori che compongono oggetti dal design contemporaneo. Forme eteree ideali sia per spazi moderni che più tradizionali. La leggerezza si combina alla capacità di sostenere e preservare anche i capi più strutturati. I portabiti Light Design sono disponibili per uomo e donna con aste vellutate antiscivolo e clips scorrevoli per adattarsi a tutte le taglie.

Stella

I portabiti della collezione Stella sono realizzati in plexiglas, materiale moderno e affascinante. Trasparenti e leggeri questi modelli sembrano sospesi, diventando alleati perfetti per rendere più luminosi gli armadi sia contemporanei che classici. L’effetto visivo è estremamente elegante e sofisticato in grado di trasformare un guardaroba in un set da cinema.

Pinocchio per i più piccoli

La linea Pinocchio per i bambini è una collezione di grande successo con un delizioso decoro, realizzato a mano in Italia, che si ispira proprio al protagonista della fiaba che tutti conosciamo. La gamma di portabiti è perfetta per sorreggere tutine e vestitini perché anche i più piccoli meritano un guardaroba in ordine. Le clips sono scorrevoli per adattarsi a capi di tutte le taglie. I modelli sono realizzati in legno di faggio non trattato con dettagli metallici in finitura cromata.

Tutti i modelli della gamma sono corredati di speciali antiscivolo sulle aste e un pratico taglio per le spalline dei top e degli abiti da sera. Gli elementi metallici sono proposti in finitura cromata.

www.toscanini.it