Una selezione di regali eccezionali firmati Sisley-Paris

Ogni anno, Isabelle d’Ornano (anima di Sisley-Paris) crea alcuni cofanetti decorati per illustrare le feste di fine anno. Appassionata d’arte, Isabelle si ispira regolarmente al portfolio degli artisti che incontra. In un concorso per l’Accademia delle Belle Arti di Lodz in Polonia, il team della giovane artista Edyta Klaper ha vinto il primo premio e ha incontrato Madame d’Ornano alla cerimonia di premiazione. Da questo primo incontro, è nata una collaborazione artistica per decorare i cofanetti natalizi di Sisley-Paris nel 2020.

Edizione limitata di Eau du Soir SKIES, un profumo atemporale, ambrato, avvolgente, che evoca una passeggiata nei giardini dell’Alcàzar di Siviglia in Spagna, sul calar della sera, quando il fiore di Seringa sprigiona il suo profumo. Una eau de parfum raffinata, ricca di contrasti, che esordisce con la freschezza di note esperidate prima di lasciare spazio alla sensualità di un cuore floreale sottolineato da un elegante sentore chypre. Il flacone, creato quest’anno dall’artista franco-americana Sydney Albertini, è decorato con un cielo poetico e offre una versione onirica di Eau du Soir, dove le nuance di rosa e di blu rivestono delicatamente il coffret.

Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge La Cure è il soin perfetto per far rinascere la pelle e ridarle tutta l’energia vitale necessaria per accogliere il nuovo anno in piena forma. La Cure è un trattamento intensivo da seguire per 4 settimane che interviene sul funzionamento delle cellule stimolandone la produzione di energia. Sin dalla prima settimana, l’incarnato è più radioso e la pelle appare meno stanca. Nella seconda settimana, la qualità cutanea migliora, le linee si affievoliscono, la pelle diventa più morbida, tonica e levigata. Nella terza settimana, i segni d’invecchiamento cutaneo si attenuano, la pelle appare più densa, più elastica e risplende di vitalità. Infine, nella quarta settimana si consolidano i benefici a lungo termine acquisiti nelle prime tre fasi. La pelle mostra così una vera rinascita e trasformazione; emana la luce di una ritrovata giovinezza. La texture ultra-sensoriale di La Cure e il massaggio stimolante che accompagna la sua applicazione sono una vera esperienza. Il trattamento si applica mattino e sera sul viso pulito.

Il duo perfetto per un momento di relax: Masque de Nuit Velours aux fleurs de Safran e Baume Velours Corps aux fleurs de Safran. Lenitiva e rigenerante, Masque de Nuit Velours aux fleurs de Safran aiuta la pelle secca a «recuperare le forze» durante la notte. Baume Velours Corps aux fleurs de Safran è altamente lenitivo, rigenerante, nutriente e idratante per la pelle da secca a molto secca. La gamma Velours aux fleurs de Safran offre un momento di relax estremo grazie alle sue texture sensoriali e al suo profumo accattivante. L’associazione dei due prodotti assicura confort e piacevolezza, prima di una notte di riposo rigenerante per il corpo e per lo spirito.

