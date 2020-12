Un caldo regalo di Cinelli Piume e Piumini

Pubblicità

Il rosso è indubbiamente il colore del Natale. Una tonalità vivace che trasmette vitalità e una straordinaria energia. Perfetto per arredare la casa e da indossare, è un must have sempre presente nelle tendenze moda e design. Cinelli Piume e Piumini ha scelto il calore del rosso nelle sue nuance per le proposte regalo di questo Natale 2020: trapunte morbide e calde, plaid pensati per tutti i momenti di relax e sciarpe soffici e avvolgenti da indossare in qualsiasi occasione.

La fantasia tartan non passa di moda e continua a confermarsi un grande cult nell’interior per arredare casa con stile e atmosfera. In camera da letto l’effetto “caldo inverno” è sicuramente assicurato con questa trapunta della nuova collezione A/I 2020 2021 di Cinelli Piume e Piumini. Realizzata con 95% di piuma ungherese, il modello è disponibile in tre diversi gradienti termici da scegliere in base alle proprie esigenze di calore.

Che siano tinta unita o a fantasia, non si può davvero rinunciare ai plaid Soft di Cinelli Piume e Piumini. Si tratta di uno dei prodotti più versatili dell’azienda. Perfetto sul divano per scaldarsi nei momenti di relax e utile in camera da letto durante le mezze stagioni. I plaid Soft sono dei veri e propri oggetti del desiderio che ogni anno vengono proposti in nuove tonalità e fantasie con imbottitura 100% piumino La morbidezza e la leggerezza di una sciarpa in piuma non hanno davvero eguali: perfetta per primi freddi, diventa indispensabile nei mesi invernali. Un capo al quale non si può rinunciare, bello da vedere e confortevole da indossare. Realizzate con imbottitura in 100% piumino d’oca e rivestite con tessuto in poliestere, le sciarpe Cinelli Piume e Piumini sono proposte in tantissimi colori in due versioni: una più piccola e una più grande che può essere usata anche come stola.

www.cinellipiumini.com