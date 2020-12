Defence My Age Gold di BioNike

Pubblicità

Dopo i 60 anni la fisiologia e la struttura della pelle manifesta cambiamenti non più graduali, ma più rapidi e visibili: la distribuzione di calcio nell’epidermide si modifica riducendo la vitalità cellulare, il turnover epidermico si dimezza e il derma perde in densità, svolgendo sempre meno il ruolo di sostegno. La pelle diventa quindi più fragile e sottile, meno elastica e compatta, le rughe si accentuano e il colorito perde luminosità.

La ricerca BioNike presenta DEFENCE MY AGE Gold Crema Ricca Fortificante, il nuovo trattamento che rinforza e favorisce l’elasticità e compattezza cutanea della donna over 60. Lo scorrere del tempo e la pelle che inevitabilmente cambia non fanno più paura: la chiave per rivitalizzare la pelle è prendersene cura giorno dopo giorno, sostenendola e restituendole la sua naturale forza.

La nuova formula di DEFENCE MY AGE Gold consiste nell’esclusivo Skin Replenish Complex, fonte di Calcio, elemento essenziale per rivitalizzare e rinforzare la pelle matura, e peptidi ridensificanti per migliorare l’elasticità e la compattezza cutanea. DEFENCE MY AGE Gold Crema Ricca Fortificante è arricchita con Burro di Karitè e Acido Ialuronico a basso peso molecolare veicolato in microsfere per rimpolpare la pelle e donare un’idratazione intensa e prolungata. La sua texture ricca e ultra fondente dona una finish vellutato ad alto comfort. La pelle risplende così di nuova forza e appare nutrita, radiosa e tonica.

DEFENCE MY AGE Gold è un ulteriore passo nella direzione dello skincare anti-età di ultima generazione, dopo DEFENCE MY AGE, lanciata nel 2018, specifica per le donne over 50, e DEFENCE SKINERGY, novità 2020, studiata per le donne over 40; BioNike si conferma così un punto di riferimento per le donne di ogni età, in grado di rivolgersi ad ogni fase della vita e di proporre per ciascuna prodotti d’eccellenza, garantendo il comfort ottimale della pelle.

www.bionike.it