Holiday Collection 2020 Les Chaines D’Or de Chanel

Pubblicità

Con questa collezione esclusiva, Lucia Pica (CHANEL Global Creative Makeup & Color Designer) reinterpreta l’universo CHANEL e trasforma un’icona e un codice senza tempo di Mademoiselle Chanel in un talismano moderno, esprimendo così lo splendore del periodo delle festività. Lucia Pica sceglie uno dei simboli iconici della Maison: le catene dorate. Ombretti e rossetti si arricchiscono di riflessi ramati o color platino, di pepite scintillanti, o ancora di un intreccio di maglie dorate che sembrano non terminare mai, mentre le unghie si vestono di uno smalto d’oro antico. Tutto questo racchiuso nella collezione Les Chaines D’Or de Chanel.

L’intera collezione esprime magnificenza. Le catene dorate sono impresse su tutti i prodotti in polvere della collezione come la Poudre Blush Illuminatrice Les Chaines de Chanel e gli ombretti Ombre Première Poudre. Creazioni Esclusive, come anche Rouge Allure che si veste di un astuccio prezioso in edizione limitata.

La Poudre Blush Illuminatrice è la Creazione Esclusiva Les Chaines de Chanel caratterizzata dal disegno di una catena impresso sulla superficie. La sua polvere luminosa, infusa d’oro, esalta con discrezione i contorni del viso con un sottotono rosato, per un effetto delicatamente scolpito e illuminante.

Declinati in quattro nuance sontuose, gli ombretti Ombre Première Poudre riflettono lo spirito della collezione con tutte le sfumature dell’oro. Giocati sul contrasto e infusi di un oro regale ed elegante, gli ombretti Ombre Première Poudre vestono lo sguardo di nuance ricche e profonde. Grazie all’intensità del risultato, alla consistenza morbida e setosa e all’effetto sfumato con cui rivestono la palpebra, donano una luminosità delicata o radiosa allo sguardo. Per questa Creazione Esclusiva, il motivo a catena impresso sulla superficie della polvere impreziosisce ogni nuance. Ciascuna può essere indossata da sola o abbinata ad altre, sfumata o sovrapposta.

Rouge Allure dona il tocco di eleganza finale. Come a rendere omaggio all’amore incondizionato di Gabrielle Chanel per il colore oro, le tinte intramontabili di Rouge Allure sono arricchite da riflessi dorati luminosi. In equilibrio tra modernità e sontuosità, l’intensità di ogni nuance veste le labbra con colori profondi, brillanti e satinati. Lo sfavillante Rouge Allure Rouge d’Or le avvolge di un rosso incandescente punteggiato d’oro. Una firma dorata che per l’occasione si ritrova anche sui bordi dell’iconico astuccio nero dalle linee grafiche, di Rouge Allure.

In una collezione che privilegia gli effetti dorati e i contrasti, Le Vernis punta al massimo. Con il colore a lunga tenuta e la straordinaria brillantezza che riprende l’intera collezione Holiday, Le Vernis Chaîne d’Or svela un oro antico scintillante che dà il tocco finale al make up delle festività.

www.chanel.com