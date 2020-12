Collezioni natalizie La Mer in edizione limitata

Pubblicità

Anche se la situazione non è molto incoraggiante, speriamo che le prossime settimane e la vicinanza delle feste ci facciano ritrovare l’allegria e uno spirito sereno. Scoprire un mondo di regali da sogno per ogni persona cara, con le collezioni La Mer in edizione limitata, tutte infuse con il leggendario rigenerante cellulare, il Miracle Broth™ di La Mer. Ecco i Set di trattamento per ogni esigenza:

The Twelve Days of Luminous Hydration Advent Calendar

12 Giorni, 12 Lussuosi SOS per la pelle. Dallo straordinario Renewal Oil, ormai diventato un culto, all’iconica Crème de la Mer, un viaggio di coccole e piccoli lussi preziosi per una luminosa stagione natalizia.

The Revitalizing Hydration Collection

La triade perfetta che manterrà bella la pelle include The Cleansing Foam 30ml, Revitalizing Hydrating Serum 30ml e Crème de la Mer 30ml.

The Soothing Hydration Collection

I trattamenti La Mer più amati che restituiscono idratazione alla pelle: il set include The Eye Concentrate 5ml, The Concentrate 15ml, Lip Balm 9g e Crème de la Mer 30ml.

The Restorative Hydration Collection

Questo duo lenirà e rafforzerà visibilmente la pelle, regalandole un pieno di energia. Include Crème de la Mer 60ml e The Concentrate 30ml.

The Genaissance de la Mer™ Collection

Una collezione che sfida il tempo e rivela un nuovo inizio. Include Genaissance de la Mer Serum Essence 30ml, Infused Lotion 150ml e Eye & Expression Cream 15ml.

www.lamer.eu