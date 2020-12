Il plaid in cashmere di Ludovica Mascheroni

Pubblicità

Durante le fredde giornate invernali, niente è più avvolgente, confortevole e rassicurante di un plaid in cashmere. Un caldo abbraccio capace di trasformare i momenti di relax in una coccola per il cuore. Ludovica Mascheroni, brand italiano specializzato in home decor di lusso, propone due modelli per la stagione invernale 2020/21: il plaid in puro cashmere con stampa ispirata ai giardini cinesi (200×140 cm) e il plaid in 100% cashmere double con frange e dettaglio in pelle con logo ricamato (150×180 cm).

Una proposta che si completa con le scatole ideate appositamente per riporre e conservare questi preziosi plaid. Con struttura in legno, rivestimento in tessuto, coperchio e interno in pelle, i contenitori di Ludovica Mascheroni diventano veri e propri oggetti di design da collezionare.

