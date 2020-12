Look eleganti per i giorni di festa con Sisley-Paris

Pubblicità

Mai come nel periodo attuale, le festività di fine anno saranno l’occasione per condividere momenti preziosi con chi amiamo. Quindi è arrivato il momento di prepararsi anche con il make-up di Sisley-Paris. Abbiamo voglia di sottolineare il momento riprendendo la trousse del maquillage spesso trascurata perché impegnati fra lockdown, smart working e uso delle mascherine. Sisley-Paris propone due brevi tutorial per un trucco sempre elegante.

Tropical Euphoria per ottenere questo look splendente e un incarnato perfetto, iniziare applicando con un pennello piatto il trattamento idratante colorato Phyto-Hydra Teint n. 1 Light. Proseguire applicando Blur Expert con un pennello per cipria su tutto il viso e il collo. Infine, per valorizzare l’incarnato, stendere Phyto-Blush Twist n. 3 Papaya sugli zigomi sfumandolo con le dita per ottenere un risultato naturale. Per gli occhi, ecco Les Phyto-Ombres n. 32 Silky Coral e n. 31 Metallic Pink con il pennello per l’ombretto. Stendere dapprima la tonalità Silky Coral sulla palpebra e sotto le ciglia inferiori, poi la nuance Metallic Pink sulla rima ciliare superiore e inferiore. Infine, dare risalto allo sguardo con il Mascara So Curl Deep Black. Per il tocco finale, applicare una tonalità nude sulle labbra: nella foto, la modella indossa Phyto-Lip Delight n. 3 #Sweet.

Opulent Chic è il look ideale per chi preferisce mettere in risalto soprattutto le labbra. Iniziare, quindi, applicando Les Phyto-Ombres n. 20 Silky Chestnut sulle palpebre. Proseguire tracciando una riga sottile con Eyeliner So Intense lungo la rima ciliare e, infine, conferire intensità allo sguardo con Mascara So Intense Deep Black. Per delineare il contorno labbra usare Phyto-Lip Twist n. 23 Black Rose prima di riempierle con Le Phyto Rouge n. 43 Rouge Capri per completare il look. Con Opulent Chic il maquillage è veloce ma elegante e valorizza ogni incarnato con raffinatezza.

Per completare questi look, ravvivare la capigliatura con Le Spray Volume Corps & Densité da vaporizzare sui capelli umidi prima dell’asciugatura e dello styling. Tenendo il flacone a 20 cm dalla testa, nebulizzare una volta sulla parte superiore della chioma, una su quella posteriore e una su ciascun lato sollevando i capelli. Lo Spray, deliziosamente profumato, è l’alleato ideale per uno styling a lunga tenuta.

www.sisley-paris.com