Un Natale responsabile con la bellezza Caudalie

Quest’anno Caudalie offre una collezione di cofanetti per rendere felici i propri cari preservando il pianeta. Qui la selezione dei best-seller Caudalie da assolutamente mettere sotto l’albero. Nel 2020 Caudalie prosegue i suoi impegni a favore di una cosmesi ragionata e raddoppia gli sforzi per minimizzare l’impatto ambientale dei suoi cofanetti. Un processo costante e ambizioso a favore dell’ambiente per preservare il pianeta e che si traduce in atti concreti. Per esempio, i nostri cofanetti sono fabbricati e confezionati in Francia.

Questo ci permette di risparmiare 22 tonnellate di CO2, oltre a un risparmio di 21 tonnellate di plastica e di 12 tonnellate di carta per cofanetti eco-progettati e riciclabili. I cofanetti Caudalie sono stati fabbricati con plastica riciclata, carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e stampati con inchiostri vegetali. Dal 2012 Caudalie è il primo sostenitore, in ambito cosmetico e a livello mondiale, dell’associazione “1% for the Planet” versando l’1% del suo fatturato ad associazioni ambientaliste con lo scopo di piantare alberi.

Vinosource Sorbet

Il segreto per una pelle morbida, reidratata e lenita.

• Mousse Nettoyante Fleur de Vigne 50ml

• Sérum S.O.S Désaltérant Vinosource 10ml

• Crème Sorbet Hydratante Vinosource 40ml

Thé des Vignes

Con note di muschio bianco, neroli e zenzero che profumano delicatamente la pelle.

• Eau Fraîche Thé des Vignes 50ml

• Gel Duche Thé des Vignes 50ml

• Soin Corps Nourrissant 50ml

Soins Corps Cocooning

Il cofanetto ideale per un istante di benessere a casa.

• Crème Gourmande Mains et Ongles 75ml

• Baume Gourmand Corps 225ml

