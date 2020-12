La bellezza racchiusa in un cofanetto Acca Kappa

Pubblicità

Dostoevskij scriveva “La bellezza salverà il mondo”, la bellezza dell’arte, dell’animo, di un dono. Acca Kappa, che da più di 150 anni coltiva, attraverso le sue creazioni, il bello in tutte le sue espressioni, propone oggi delle idee per regalarsi o regalare piccole gioie beauty racchiuse in preziosi cofanetti. Il Natale si avvicina e un kit Acca Kappa è una sorpresa di benessere, per il corpo e per lo spirito. Tante le proposte tra cui scegliere: dalle fragranze iconiche ai saponi delicati, dalle creme per il corpo alle spazzole, veri gioielli di ebanisteria.

Ecco quattro combinazioni che declinano le fragranze Acca Kappa più amate: Sakura Tokyo, l’elegante profumo ispirato alla fioritura del ciliegio, con note di testa frizzanti di nashi e agrumate di neroli, Mandarin & Green Tea che sprigiona la vitale energia degli agrumi del Mediterraneo, Giallo Elicriso che richiama la sensualità e la magia del mare Adriatico e l’iconico Muschio Bianco, un meraviglioso accordo olfattivo che esalta la freschezza della primavera italiana, dove la natura è raccontata con sensualità e poesia.

Per ogni fragranza sono disponibili due kit: Eau de Parfum, Bagno Doccia e Latte Corpo oppure Bagno Doccia e Latte Corpo.

Un regalo che è come una carezza, invece, la combinazione Crema Mani e Sapone nelle varianti Sakura Tokyo, Green Mandarin, Calycanthus e Muschio Bianco. Due cofanetti dedicati alla cura dei capelli, infine, abbinano la preziosa fragranza Muschio Bianco in versione Shampoo, Balsamo e Eau de Cologne agli oggetti più rappresentativi della storia Acca Kappa: la spazzola in legno Kotibè con il suo pulisci-spazzola e la spazzola in faggio Protection, che protegge i capelli con dolcezza.

Tante combinazioni (alcune rappresentate nelle immagini), dunque, per un mondo di bellezza, tante idee Acca Kappa per prendersi cura di sé e chi ci sta a cuore con un regalo che parla d’amore, di eleganza e di raffinatezza.

