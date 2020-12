Bullfrog: quando il “grooming” è un regalo prezioso

Pubblicità

In un periodo in cui la socialità è, per forza di cose, ridotta, è un grande sollievo l’idea di potersi concedere un momento di relax nell’oasi di un barber shop o tra le pareti domestiche. Si chiama “grooming” e non significa solo prendersi cura di sé e del proprio look, ma anche abbandonarsi a cure affettuose che giovano allo spirito, creare i propri rituali di benessere, riscoprire il valore del tempo.

Bullfrog, che ha basato sul “grooming” la sua filosofia, è perciò felice di poter continuare ad accogliere i clienti in tutta tranquillità nelle proprie barberie e di proporre una serie di prodotti da regalare e da regalarsi: piccoli momenti di indispensabile felicità per festeggiarsi ogni giorno anche a casa. Ecco allora quattro kit Bullfrog dedicati anche a chi sta pensando al Natale che si avvicina.

1 di 3

Il KIT SECRET POTION propone la saga Secret Potion al completo: l’Eau de Parfum, lo Shower Gel, la Crema da Rasatura e, soprattutto, il nuovissimo Olio Barba Multifunzione. E’ un kit declinato nelle tre varianti Secret Potion: N.1, N.2 e N.3 per permettere a ognuno di scegliere la propria fragranza preferita.

Per i veri cultori della barba, Il KIT BEARD ADDICT con i prodotti must have di Bullfrog: l’irrinunciabile Agnostico e la Pasta Esfoliante Lavabarba e Oliocento, il primo olio Bullfrog 100% naturale e la Maschera Notturna anti-stress, per prendersi cura della barba anche durante la notte.

Il KIT UNCONVENTIONAL SKINCARE, antidoto allo stress natalizio e non, propone una selezione di tre prodotti a base di canapa: Oliocento, per prendersi cura della barba, ma anche del viso e dei capelli, il Gel Esfoliante anti-stress per una routine di detersione all’insegna del relax e il Siero Idratante anti-stress, per donare alla pelle del viso un po’ di meritato rilassamento. A completare il kit il nuovo Gel Detergente Purificante, un sapone asciutto per detergere la barba e le mani senza risciacquo per una piacevole sensazione di freschezza.

Il KIT PERFECT SHAVER, infine, è un kit classico, il perfetto regalo di Natale per i cultori della rasatura: una Crema da Rasatura a scelta tra le tre Secret Potion, abbinata al pennello Bullfrog, per montarla e distribuirla sul viso con un massaggio piacevole e delicato. La rasatura tradizionale si completa con Agnostico Lozione Dopobarba, un classico aftershave splash con l’inconfondibile fragranza di Agnostico.

Ai quattro kit Bullfrog, quattro idee regalo per un grooming a regola d’arte, si aggiunge la Gift Card Bullfrog, realizzata in materiale riciclabile, che può essere caricata a importo libero oltre i 30 euro per prodotti e servizi, da oggi anche in versione virtuale per acquistare prodotti direttamente dall’e-commerce Bullfrog: una novità nelle novità, oggi più che mai interessante per chi vuole donare grooming, cioè vicinanza, alle persone care, anche da lontano.

bullfrogbarbershop.com