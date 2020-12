Motivi Premium Edition: una capsule collection di cappotti

Pubblicità

Il re del guardaroba invernale diventa il protagonista di una capsule inedita ed esclusiva firmata Motivi. Cappotti dalle caratteristiche premium che racchiudono l’heritage dello storico marchio italiano ma reinterpretato in chiave girly, fresca e attuale. I tessuti pregiati e Made in Italy, le finiture sartoriali e i dettagli preziosi donano ai capi un’allure luxury mantenendo però la loro caratteristica di pezzi accessibili a tutte le Motivi lovers.

La capsule trae ispirazione da un guardaroba fashion-formal dal gusto allo stesso tempo originale e raffinato che mescola echi anni ’70 al mood raffinato e femminile. Realizzato in una preziosa mischia di lana e cachemire nella delicata tonalità del cachà, il primo modello rievoca i cappotti dei mitici Seventies Ben calibrati e mixati tra loro i deliziosi rimandi retrò, come il piccolo colletto a camicia su cui si appoggia un collo staccabile in eco mourmanski, le maxi tasche sul davanti, il taglio del carrè e la linea avvitatissima. Il modello più femminile della serie, si caratterizza per la linea ad “A”, volutamente esasperata dall’inserimento di maxi balze dal gusto couture. Assecondando il gioco di contrasto tra codici di stile che da sempre diverte e contraddistingue il brand, il capo mescola ad elementi tipici della couture tocchi sportswear come il maxi collo a cratere che si può stringere grazie all’inserimento di una coulisse in gros grain cannetè.

Altro modello di ispirazione vagamente retrò viene proposto in un pregiato panno doppia faccia con fantasia di macro pied-de-poule, anch’esso con una linea particolarmente fittata, caratterizzata questa volta dalla abbottonatura doppiopetto. Il tocco di femminilità è assicurato dal dettaglio delle tasche a patta posizionate volutamente al di sopra della vita, in modo tale da assecondare la linea avvitata del capo. Anche in questo cappotto, il collo è impreziosito da un colletto staccabile in eco lapin nero, bello da portare come accessorio anche su altri cappotti. il pezzo più fashion di tutta la serie non trascura la femminilità che caratterizza il marchio, grazie alla linea avvitata che si apre verso il fondo e il dettaglio retro delle maniche con piccolo arriccio.

Il dettaglio fashion è dato dalle maxi tasche in eco pelliccia “effetto lapin”, uno dei must del prossimo inverno. Il tessuto scelto, in questo caso è un pregiato panno doppia faccia con fantasia di micro pied-de-poule. In ogni modello la ricerca per il dettaglio si esprime in tocchi esclusivi come i bottoni in tinta quasi minimal che si alternano a bottoni gioiello realizzati in delicati cristalli ton-sur-ton e la fodera realizzata sulla preziosa base del twill stampato con un disegno animalier.



www.motivi.com