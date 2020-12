Pubblicità

Per un effetto “sano splendore” naturale e luminoso, Erborian presenta questa nuova Magic Glow Box. Un’idea fantastica da far trovare sotto l’albero di Natale perché si sa…durante le feste l’imperativo è brillare. E i due elementi essenziali contenuti nella Magic Glow Box sono l’iconica CC Creme che aiuta a unificare e illuminare la pelle grazie alla sua texture magicamente trasformante e il Glow Eye Patch per un contorno occhi radioso, come avvolto da un naturale effetto perla.

sephora.it