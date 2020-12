Roger Dubuis lancia la Drop Collection

Pubblicità

La Maison ginevrina Roger Dubuis, una Manifattura orologiera con l’irriverenza, l’eccesso e la stravaganza nel DNA, si pone sempre all’avanguardia dell’innovazione, come con la nuovissima Roger Dubuis Drop Collection.

Gli estimatori di Roger Dubuis, avvezzi ad aspettarsi l’inaspettato dalla Manifattura svizzera, vivranno l’esortazione “Ora o mai più!” in modo del tutto inedito con il lancio della Roger Dubuis Drop Collection – un’esperienza radicalmente innovativa. Questa serie di orologi sui generis si inserisce nel quadro del “Q Lab”, un progetto dedicato all’iper-personalizzazione, molto apprezzato dai clienti del brand; la collezione riunisce design straordinari e audaci creati dagli ingegneri Roger Dubuis a partire dagli iconici modelli scheletrati della Maison. La più recente fra le avventure in stile Roger Dubuis propone una varietà unica di segnatempo che saranno venduti in modalità “Now or never” per periodi di tempo ridotti – da 24 ore a un massimo di un mese. La Roger Dubuis Drop Collection, che offre la possibilità di consegna rapida fra i due e i quattro mesi, rappresenta un’opportunità imperdibile per entrare a far parte dell’esclusiva tribù Roger Dubuis. In linea con la sua risoluta volontà di rendere epico ogni singolo secondo, la messa in vendita di ciascun orologio della collezione sarà accompagnata da un countdown sul sito del brand. Con il suo carattere fortemente originale, questa Collection rappresenta la più recente incursione di Roger Dubuis in un universo dove regnano sovrani l’eccentricità, la libertà e un pizzico di follia.

