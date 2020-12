Il rosso protagonista di Manila Grace

Pubblicità

La convivialità, il riunirsi in uno spazio chiamato Casa sarà quest’anno più che mai un sentimento comune e diffuso. Manila Grace, il marchio di moda femminile dallo stile unico e contemporaneo, e che accompagna le sue fan in ogni occasione, dalle più importanti a quelle più distese, pensa al Natale 2020 come un momento per sviluppare nuovamente le proprie virtù, un’opportunità per non rinunciare all’intrattenimento e alla gioia della condivisione che sia dal vivo o in via telematica.

La donna Manila Grace non vuole rinunciare alla sua femminilità e allo stile nemmeno in un contesto più intimo o domestico. Le proposte Manila Grace vedono come protagonista il Rosso declinato nella sua versione pied-de-poule per abiti, mantelle, cappottini, pantaloni comfy a vita alta o nel berretto super chic. Il look delle feste vira poi verso digressioni più psichedeliche a partire dalla gonnellina a balze silver o la maxi-felpa in lurex viola con monogram o il tailleur giacca pantalone in total paillettes e pizzo. Il mix perfetto è quello con capi normcore o passe-partout come il pull dolcevita in lana o la giacchina strutturata in bouclé. Capi che sono il giusto bilanciamento tra la voglia di essere glam e la necessità di avere outfit pratici e trasversali.

1 di 6

www.manilagrace.com