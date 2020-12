Collezione Chanel Métiers d’Art 20/21 a Le Château des Dames

Pubblicità

Virginie Viard ha scelto di presentare la Collezione Métiers d’Art 20/21 al castello di Chenonceau, il “castello delle donne”, progettato e vissuto da donne, tra cui Diana de Poitiers e Catherine de’ Medici. E l’emblema di Caterina de’ Medici era un monogramma composto da due C intrecciate, proprio come quello di Chanel.

“Non sappiamo se Coco sia stata direttamente ispirata da lei, ma è molto probabile perché ammirava così tanto le donne del Rinascimento. Il suo gusto per le gonne di pizzo e l’estetica di alcuni dei suoi gioielli vengono da lì.” – racconta Virginie Viard.

Nella grande galleria dove si svolge la sfilata, il motivo a scacchi in bianco e nero sul pavimento ricorda un gioco di dama a grandezza naturale e appare su minigonne di paillettes, così come su una gonna lunga in tweed geometrico con frange patchwork indossato con un maglione jacquard bianco e nero. Un lungo cappotto di velluto nero, perché dopo la morte del re di Francia Enrico II, Caterina de’ Medici era vestita solo di nero” – si apre per rivelare un tailleur in tweed chiaro. Le tonalità calde di una mantella di tweed riecheggiano i famosi arazzi del castello, mentre i fiori dei due giardini, uno creato da Diane de Poitiers e l’altro da Caterina de’ Medici, situati ai lati del castello, hanno ispirato i ricami floreali sull’ampio risvolto di una giacca.

Per questa collezione Métiers d’Art 2020/21, gli artigiani di CHANEL sono più che mai all’altezza delle aspettative: un lungo abito di pizzo nero composto da reticoli punteggiati da borchie, realizzato da Lemarié; la parte superiore di un abito damascato ricamato interamente da Lesage; i sandali bicolore argento scintillante con plateau e gli stivali neri affusolati con polsini risvolti e tacco alto realizzati da Massaro.

“E un grande cappello nero di Maison Michel, per un look che è molto Milady! Ho anche chiesto all’Atelier Montex di realizzare ricami del castello nello stile di un giocattolo per bambini in strass. Perché mi piace che tutto sia confuso, tutte le diverse epoche, tra il Rinascimento e il romanticismo, tra il rock e qualcosa di molto femminile, è tutto molto Chanel.” – confida Virginie Viard.

