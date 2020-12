Il profumo del ricordo de L’Occitane

Pubblicità

Vera e propria ode al Natale provenzale, L’Occitane en Provence condivide la sua interpretazione dei dolci tradizionali del sud della Francia con un nuovo profumo per la casa. Invitante, caldo e dolce, ricorda le riunioni di famiglia attorno al tavolo colmo d’amore e di risate. La combinazione di frutta secca e cannella, sottilmente speziata, lo rende il regalo perfetto per gli ospiti o un piccolo piacere da offrire a se stessi: la Tradizione dei 13 Dessert. Durante le serate invernali è consuetudine condividere 13 Dessert con gli ospiti in segno di simpatia e generosità.

TESTA: Arancia dolce, Accordo di noci essiccate, Timo

CUORE: Ribes, Cannella, Cisto Absolue

FONDO: Legno Gaico, Patchouli, Accordo di Whisky Profumo per la casa Tradizione 13 Dessert 100ml

Ispirata da questa tradizione provenzale, L’Occitane ha creato questo profumo d’ambiente agli accordi di frutta secca e cannella unita alle note di arancia dolce.

Candela profumata Tradizione 13 Dessert 240gr. Ispirata da questa tradizione, L’Occitane ha creato questa candela agli accordi di frutta secca e cannella unita alle note di arancia dolce.

Linfa per diffusore Tradizione 13 Dessert 100ml esclusiva Web Ispirata da questa tradizione provenzale, L’Occitane ha creato questa linfa per diffusore agli accordi di frutta secca e cannella unita alle note di arancia dolce.

