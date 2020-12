Natale più caldo con Intimissimi

Pubblicità

È arrivato il periodo più atteso dell’anno e Intimissimi ci racconta come trascorrerlo in famiglia. Il Brand narra un momento gioioso che s’instaura tra le mura domestiche dove ci si ritrova con le persone care per condividere istanti spensierati addobbando l’albero di Natale.

I look sono rigorosamente nei colori della tradizione: rosso e bianco. Possono essere più “cozy”, ovvero morbidi e avvolgenti come la maglia a manica lunga su pantalone scozzese e la caldissima vestaglia di pile con collo a scialle trapuntato, oppure classici e raffinati come il pigiama lungo taglio uomo in seta. Immancabile la lingerie a tema, per un outfit incentrato su stile e comfort. Una collezione tutta da scoprire.

www.intimissimi.com